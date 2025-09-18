Hva er AgriDex (AGRI)

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Folk spør også: Andre spørsmål om AgriDex Hvor mye er AgriDex (AGRI) verdt i dag? Live AGRI prisen i USD er 0.01155 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AGRI-til-USD-pris? $ 0.01155 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AGRI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AgriDex? Markedsverdien for AGRI er $ 3.28M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AGRI? Den sirkulerende forsyningen av AGRI er 284.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGRI ? AGRI oppnådde en ATH-pris på 0.17722062456540857 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AGRI? AGRI så en ATL-pris på 0.011334742950975588 USD . Hva er handelsvolumet til AGRI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGRI er $ 57.12K USD . Vil AGRI gå høyere i år? AGRI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGRI prisprognosen for en mer grundig analyse.

