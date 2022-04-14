iAgent Protocol (AGNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iAgent Protocol (AGNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iAgent Protocol (AGNT) Informasjon Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Offisiell nettside: https://www.iagentpro.com Teknisk dokument: https://docs.iagentpro.com Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Kjøp AGNT nå!

iAgent Protocol (AGNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iAgent Protocol (AGNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M All-time high: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 All-Time Low: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Nåværende pris: $ 0.001001 $ 0.001001 $ 0.001001 Lær mer om iAgent Protocol (AGNT) pris

iAgent Protocol (AGNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iAgent Protocol (AGNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGNTs tokenomics, kan du utforske AGNT tokenets livepris!

iAgent Protocol (AGNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AGNT nå!

AGNT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGNT kan være på vei? Vår AGNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGNT tokenets prisforutsigelse nå!

