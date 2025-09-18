Dagens iAgent Protocol livepris er 0.00105 USD. Spor prisoppdateringer for AGNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens iAgent Protocol livepris er 0.00105 USD. Spor prisoppdateringer for AGNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

iAgent Protocol Logo

iAgent Protocol Pris(AGNT)

$0.00105
0.00%1D
USD
iAgent Protocol (AGNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:37 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00105
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

0.00%

-4.98%

-4.98%

iAgent Protocol (AGNT) sanntidsprisen er $ 0.00105. I løpet av de siste 24 timene har AGNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00105 og et toppnivå på $ 0.00108, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGNT er $ 0.0204407079781192, mens den rekordlave prisen er $ 0.000801109477813986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGNT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iAgent Protocol (AGNT) Markedsinformasjon

No.8448

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på iAgent Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 134.25. Den sirkulerende forsyningen på AGNT er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.

iAgent Protocol (AGNT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene iAgent Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000287-21.47%
60 dager$ -0.000742-41.41%
90 dager$ -0.001414-57.39%
iAgent Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte AGNT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

iAgent Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000287 (-21.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

iAgent Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AGNT en endring på $ -0.000742 (-41.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

iAgent Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001414-57.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for iAgent Protocol (AGNT)?

Sjekk ut iAgent Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere iAgent Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AGNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om iAgent Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din iAgent Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

iAgent Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iAgent Protocol (AGNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iAgent Protocol (AGNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iAgent Protocol.

Sjekk iAgent Protocolprisprognosen nå!

iAgent Protocol (AGNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iAgent Protocol (AGNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe iAgent Protocol (AGNT)

Leter du etter hvordan du kjøperiAgent Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe iAgent Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AGNT til lokale valutaer

iAgent Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av iAgent Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell iAgent Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om iAgent Protocol

Hvor mye er iAgent Protocol (AGNT) verdt i dag?
Live AGNT prisen i USD er 0.00105 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGNT til USD er $ 0.00105. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for iAgent Protocol?
Markedsverdien for AGNT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGNT?
Den sirkulerende forsyningen av AGNT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGNT ?
AGNT oppnådde en ATH-pris på 0.0204407079781192 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGNT?
AGNT så en ATL-pris på 0.000801109477813986 USD.
Hva er handelsvolumet til AGNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGNT er $ 134.25 USD.
Vil AGNT gå høyere i år?
AGNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
iAgent Protocol (AGNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen.

