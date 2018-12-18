AERGO (AERGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AERGO (AERGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AERGO (AERGO) Informasjon Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Offisiell nettside: https://www.aergo.io/ Teknisk dokument: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Blokkutforsker: https://mainnet.aergoscan.io/ Kjøp AERGO nå!

AERGO (AERGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AERGO (AERGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.82M $ 51.82M $ 51.82M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.42M $ 53.42M $ 53.42M All-time high: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 All-Time Low: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Nåværende pris: $ 0.10684 $ 0.10684 $ 0.10684 Lær mer om AERGO (AERGO) pris

AERGO (AERGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AERGO (AERGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AERGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AERGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AERGOs tokenomics, kan du utforske AERGO tokenets livepris!

AERGO (AERGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AERGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AERGO nå!

AERGO prisforutsigelse Vil du vite hvor AERGO kan være på vei? Vår AERGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AERGO tokenets prisforutsigelse nå!

