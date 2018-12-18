Dagens AERGO livepris er 0.10634 USD. Spor prisoppdateringer for AERGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AERGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AERGO livepris er 0.10634 USD. Spor prisoppdateringer for AERGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AERGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AERGO Pris(AERGO)

1 AERGO til USD livepris:

$0.10634
$0.10634$0.10634
-2.28%1D
USD
AERGO (AERGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:04 (UTC+8)

AERGO (AERGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634
24 timer lav
$ 0.1095
$ 0.1095$ 0.1095
24 timer høy

$ 0.10634
$ 0.10634$ 0.10634

$ 0.1095
$ 0.1095$ 0.1095

$ 0.6970735396414783
$ 0.6970735396414783$ 0.6970735396414783

$ 0.0161023174991
$ 0.0161023174991$ 0.0161023174991

-0.44%

-2.28%

-3.53%

-3.53%

AERGO (AERGO) sanntidsprisen er $ 0.10634. I løpet av de siste 24 timene har AERGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10634 og et toppnivå på $ 0.1095, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AERGO er $ 0.6970735396414783, mens den rekordlave prisen er $ 0.0161023174991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AERGO endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og -3.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AERGO (AERGO) Markedsinformasjon

No.583

$ 51.57M
$ 51.57M$ 51.57M

$ 58.73K
$ 58.73K$ 58.73K

$ 53.17M
$ 53.17M$ 53.17M

485.00M
485.00M 485.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

96.99%

2018-12-18 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på AERGO er $ 51.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.73K. Den sirkulerende forsyningen på AERGO er 485.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.17M.

AERGO (AERGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AERGO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0024811-2.28%
30 dager$ -0.00233-2.15%
60 dager$ -0.03363-24.03%
90 dager$ -0.02612-19.72%
AERGO Prisendring i dag

I dag registrerte AERGO en endring på $ -0.0024811 (-2.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AERGO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00233 (-2.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AERGO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AERGO en endring på $ -0.03363 (-24.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AERGO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02612-19.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AERGO (AERGO)?

Sjekk ut AERGO Prishistorikk-siden nå.

Hva er AERGO (AERGO)

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

AERGO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AERGO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AERGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AERGO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AERGO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AERGO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AERGO (AERGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AERGO (AERGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AERGO.

Sjekk AERGOprisprognosen nå!

AERGO (AERGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AERGO (AERGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AERGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AERGO (AERGO)

Leter du etter hvordan du kjøperAERGO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AERGO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AERGO til lokale valutaer

AERGO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AERGO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AERGO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AERGO

Hvor mye er AERGO (AERGO) verdt i dag?
Live AERGO prisen i USD er 0.10634 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AERGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AERGO til USD er $ 0.10634. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AERGO?
Markedsverdien for AERGO er $ 51.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AERGO?
Den sirkulerende forsyningen av AERGO er 485.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAERGO ?
AERGO oppnådde en ATH-pris på 0.6970735396414783 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AERGO?
AERGO så en ATL-pris på 0.0161023174991 USD.
Hva er handelsvolumet til AERGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AERGO er $ 58.73K USD.
Vil AERGO gå høyere i år?
AERGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AERGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

