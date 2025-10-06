Adobe pris i dag

Sanntids Adobe (ADBEON) pris i dag er $ 321.12, med en 1.62% endring de siste 24 timene. Nåværende ADBEON til USD konverteringssats er $ 321.12 per ADBEON.

Adobe rangerer for tiden som #2089 etter markedsverdi på $ 889.07K, med en sirkulerende forsyning på 2.77K ADBEON. I løpet av de siste 24 timene ADBEON har den blitt handlet mellom $ 320.8(laveste) og $ 326.66 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 846.9397580286575, mens tidenes laveste notering var $ 310.945014457328.

Kortsiktig har ADBEON beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -3.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 60.30K.

Adobe (ADBEON) Markedsinformasjon

Rangering No.2089 Markedsverdi $ 889.07K$ 889.07K $ 889.07K Volum (24 timer) $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K Fullt utvannet markedsverdi $ 889.07K$ 889.07K $ 889.07K Opplagsforsyning 2.77K 2.77K 2.77K Total forsyning 2,768.65648297 2,768.65648297 2,768.65648297 Offentlig blokkjede ETH

