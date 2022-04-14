Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Acolyte by Virtuals (ACOLYT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Informasjon Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Offisiell nettside: https://acolyt.ai/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Kjøp ACOLYT nå!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Acolyte by Virtuals (ACOLYT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Total forsyning: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Sirkulerende forsyning: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M All-time high: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 All-Time Low: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Nåværende pris: $ 0.001953 $ 0.001953 $ 0.001953 Lær mer om Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pris

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Acolyte by Virtuals (ACOLYT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACOLYT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACOLYT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACOLYTs tokenomics, kan du utforske ACOLYT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ACOLYT Interessert i å legge til Acolyte by Virtuals (ACOLYT) i porteføljen din?

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ACOLYT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ACOLYT nå!

ACOLYT prisforutsigelse Vil du vite hvor ACOLYT kan være på vei? Vår ACOLYT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACOLYT tokenets prisforutsigelse nå!

