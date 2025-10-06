Apple pris i dag

Sanntids Apple (AAPLON) pris i dag er $ 270.37, med en 0.51% endring de siste 24 timene. Nåværende AAPLON til USD konverteringssats er $ 270.37 per AAPLON.

Apple rangerer for tiden som #1581 etter markedsverdi på $ 2.79M, med en sirkulerende forsyning på 10.31K AAPLON. I løpet av de siste 24 timene AAPLON har den blitt handlet mellom $ 266.83(laveste) og $ 271.84 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 284.4314753094952, mens tidenes laveste notering var $ 226.40537622338067.

Kortsiktig har AAPLON beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og -2.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.31K.

Apple (AAPLON) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Apple er $ 2.79M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.31K. Den sirkulerende forsyningen på AAPLON er 10.31K, med en total tilgang på 10313.24578622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.79M.