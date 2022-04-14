AAA Cat (AAACAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AAA Cat (AAACAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AAA Cat (AAACAT) Informasjon aaa cat is a meme coin on the Sui chain. Offisiell nettside: https://aaacatsui.com/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Kjøp AAACAT nå!

AAA Cat (AAACAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AAA Cat (AAACAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om AAA Cat (AAACAT) pris

AAA Cat (AAACAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AAA Cat (AAACAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AAACAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AAACAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AAACATs tokenomics, kan du utforske AAACAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AAACAT Interessert i å legge til AAA Cat (AAACAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AAACAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AAACAT på MEXC nå!

AAA Cat (AAACAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AAACAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AAACAT nå!

AAACAT prisforutsigelse Vil du vite hvor AAACAT kan være på vei? Vår AAACAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AAACAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!