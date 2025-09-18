Dagens AAA Cat livepris er 0.00003895 USD. Spor prisoppdateringer for AAACAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AAACAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AAA Cat livepris er 0.00003895 USD. Spor prisoppdateringer for AAACAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AAACAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AAA Cat Logo

AAA Cat Pris(AAACAT)

1 AAACAT til USD livepris:

$0.00003895
$0.00003895$0.00003895
-11.37%1D
USD
AAA Cat (AAACAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:51 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003838
$ 0.00003838$ 0.00003838
24 timer lav
$ 0.00004405
$ 0.00004405$ 0.00004405
24 timer høy

$ 0.00003838
$ 0.00003838$ 0.00003838

$ 0.00004405
$ 0.00004405$ 0.00004405

$ 0.003230805141191998
$ 0.003230805141191998$ 0.003230805141191998

$ 0.000023339714806045
$ 0.000023339714806045$ 0.000023339714806045

+0.36%

-11.37%

-7.40%

-7.40%

AAA Cat (AAACAT) sanntidsprisen er $ 0.00003895. I løpet av de siste 24 timene har AAACAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003838 og et toppnivå på $ 0.00004405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AAACAT er $ 0.003230805141191998, mens den rekordlave prisen er $ 0.000023339714806045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AAACAT endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -11.37% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AAA Cat (AAACAT) Markedsinformasjon

No.5189

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

$ 389.50K
$ 389.50K$ 389.50K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Nåværende markedsverdi på AAA Cat er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.62K. Den sirkulerende forsyningen på AAACAT er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 389.50K.

AAA Cat (AAACAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AAA Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000049967-11.37%
30 dager$ -0.00005065-56.53%
60 dager$ -0.00006169-61.30%
90 dager$ -0.00005498-58.54%
AAA Cat Prisendring i dag

I dag registrerte AAACAT en endring på $ -0.0000049967 (-11.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AAA Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00005065 (-56.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AAA Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AAACAT en endring på $ -0.00006169 (-61.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AAA Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00005498-58.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AAA Cat (AAACAT)?

Sjekk ut AAA Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er AAA Cat (AAACAT)

aaa cat is a meme coin on the Sui chain.

AAA Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AAA Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AAACAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AAA Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AAA Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AAA Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AAA Cat (AAACAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AAA Cat (AAACAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AAA Cat.

Sjekk AAA Catprisprognosen nå!

AAA Cat (AAACAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AAA Cat (AAACAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AAACAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AAA Cat (AAACAT)

Leter du etter hvordan du kjøperAAA Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AAA Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AAACAT til lokale valutaer

1 AAA Cat(AAACAT) til VND
1.02496925
1 AAA Cat(AAACAT) til AUD
A$0.0000588145
1 AAA Cat(AAACAT) til GBP
0.000028823
1 AAA Cat(AAACAT) til EUR
0.0000331075
1 AAA Cat(AAACAT) til USD
$0.00003895
1 AAA Cat(AAACAT) til MYR
RM0.00016359
1 AAA Cat(AAACAT) til TRY
0.0016113615
1 AAA Cat(AAACAT) til JPY
¥0.00572565
1 AAA Cat(AAACAT) til ARS
ARS$0.057448134
1 AAA Cat(AAACAT) til RUB
0.0032402505
1 AAA Cat(AAACAT) til INR
0.0034311055
1 AAA Cat(AAACAT) til IDR
Rp0.649166407
1 AAA Cat(AAACAT) til KRW
0.05447547
1 AAA Cat(AAACAT) til PHP
0.0022228765
1 AAA Cat(AAACAT) til EGP
￡E.0.001875832
1 AAA Cat(AAACAT) til BRL
R$0.000207214
1 AAA Cat(AAACAT) til CAD
C$0.0000533615
1 AAA Cat(AAACAT) til BDT
0.004741773
1 AAA Cat(AAACAT) til NGN
0.058220902
1 AAA Cat(AAACAT) til COP
$0.1521484375
1 AAA Cat(AAACAT) til ZAR
R.0.000675393
1 AAA Cat(AAACAT) til UAH
0.001609414
1 AAA Cat(AAACAT) til TZS
T.Sh.0.096410598
1 AAA Cat(AAACAT) til VES
Bs0.00634885
1 AAA Cat(AAACAT) til CLP
$0.03719725
1 AAA Cat(AAACAT) til PKR
Rs0.011055568
1 AAA Cat(AAACAT) til KZT
0.0210879195
1 AAA Cat(AAACAT) til THB
฿0.001240947
1 AAA Cat(AAACAT) til TWD
NT$0.0011774585
1 AAA Cat(AAACAT) til AED
د.إ0.0001429465
1 AAA Cat(AAACAT) til CHF
Fr0.0000307705
1 AAA Cat(AAACAT) til HKD
HK$0.0003026415
1 AAA Cat(AAACAT) til AMD
֏0.014906165
1 AAA Cat(AAACAT) til MAD
.د.م0.000351329
1 AAA Cat(AAACAT) til MXN
$0.0007155115
1 AAA Cat(AAACAT) til SAR
ريال0.0001460625
1 AAA Cat(AAACAT) til ETB
Br0.0055920515
1 AAA Cat(AAACAT) til KES
KSh0.005031561
1 AAA Cat(AAACAT) til JOD
د.أ0.00002761555
1 AAA Cat(AAACAT) til PLN
0.0001413885
1 AAA Cat(AAACAT) til RON
лв0.000168264
1 AAA Cat(AAACAT) til SEK
kr0.0003665195
1 AAA Cat(AAACAT) til BGN
лв0.000064657
1 AAA Cat(AAACAT) til HUF
Ft0.012965676
1 AAA Cat(AAACAT) til CZK
0.0008058755
1 AAA Cat(AAACAT) til KWD
د.ك0.00001187975
1 AAA Cat(AAACAT) til ILS
0.0001297035
1 AAA Cat(AAACAT) til BOB
Bs0.0002691445
1 AAA Cat(AAACAT) til AZN
0.000066215
1 AAA Cat(AAACAT) til TJS
SM0.000364572
1 AAA Cat(AAACAT) til GEL
0.000105165
1 AAA Cat(AAACAT) til AOA
Kz0.0355056515
1 AAA Cat(AAACAT) til BHD
.د.ب0.00001468415
1 AAA Cat(AAACAT) til BMD
$0.00003895
1 AAA Cat(AAACAT) til DKK
kr0.0002473325
1 AAA Cat(AAACAT) til HNL
L0.0010208795
1 AAA Cat(AAACAT) til MUR
0.001765993
1 AAA Cat(AAACAT) til NAD
$0.0006757825
1 AAA Cat(AAACAT) til NOK
kr0.0003875525
1 AAA Cat(AAACAT) til NZD
$0.000066215
1 AAA Cat(AAACAT) til PAB
B/.0.00003895
1 AAA Cat(AAACAT) til PGK
K0.000162811
1 AAA Cat(AAACAT) til QAR
ر.ق0.0001413885
1 AAA Cat(AAACAT) til RSD
дин.0.003885652
1 AAA Cat(AAACAT) til UZS
soʻm0.4808638465
1 AAA Cat(AAACAT) til ALL
L0.003211817
1 AAA Cat(AAACAT) til ANG
ƒ0.0000697205
1 AAA Cat(AAACAT) til AWG
ƒ0.00007011
1 AAA Cat(AAACAT) til BBD
$0.0000779
1 AAA Cat(AAACAT) til BAM
KM0.000064657
1 AAA Cat(AAACAT) til BIF
Fr0.11626575
1 AAA Cat(AAACAT) til BND
$0.000049856
1 AAA Cat(AAACAT) til BSD
$0.00003895
1 AAA Cat(AAACAT) til JMD
$0.0062479695
1 AAA Cat(AAACAT) til KHR
0.156425537
1 AAA Cat(AAACAT) til KMF
Fr0.0162811
1 AAA Cat(AAACAT) til LAK
0.8467391135
1 AAA Cat(AAACAT) til LKR
Rs0.011781596
1 AAA Cat(AAACAT) til MDL
L0.000642675
1 AAA Cat(AAACAT) til MGA
Ar0.1723447915
1 AAA Cat(AAACAT) til MOP
P0.0003119895
1 AAA Cat(AAACAT) til MVR
0.000595935
1 AAA Cat(AAACAT) til MWK
MK0.0676214845
1 AAA Cat(AAACAT) til MZN
MT0.002488905
1 AAA Cat(AAACAT) til NPR
Rs0.005488834
1 AAA Cat(AAACAT) til PYG
0.2781809
1 AAA Cat(AAACAT) til RWF
Fr0.05643855
1 AAA Cat(AAACAT) til SBD
$0.00031939
1 AAA Cat(AAACAT) til SCR
0.000592819
1 AAA Cat(AAACAT) til SRD
$0.0014836055
1 AAA Cat(AAACAT) til SVC
$0.0003408125
1 AAA Cat(AAACAT) til SZL
L0.0006757825
1 AAA Cat(AAACAT) til TMT
m0.000136325
1 AAA Cat(AAACAT) til TND
د.ت0.0001133445
1 AAA Cat(AAACAT) til TTD
$0.0002636915
1 AAA Cat(AAACAT) til UGX
Sh0.1366366
1 AAA Cat(AAACAT) til XAF
Fr0.0217341
1 AAA Cat(AAACAT) til XCD
$0.000105165
1 AAA Cat(AAACAT) til XOF
Fr0.0217341
1 AAA Cat(AAACAT) til XPF
Fr0.00393395
1 AAA Cat(AAACAT) til BWP
P0.000518814
1 AAA Cat(AAACAT) til BZD
$0.0000782895
1 AAA Cat(AAACAT) til CVE
$0.003652731
1 AAA Cat(AAACAT) til DJF
Fr0.0069331
1 AAA Cat(AAACAT) til DOP
$0.002415679
1 AAA Cat(AAACAT) til DZD
د.ج0.005046362
1 AAA Cat(AAACAT) til FJD
$0.0000876375
1 AAA Cat(AAACAT) til GNF
Fr0.33867025
1 AAA Cat(AAACAT) til GTQ
Q0.000298357
1 AAA Cat(AAACAT) til GYD
$0.0081518455
1 AAA Cat(AAACAT) til ISK
kr0.00471295

For en mer dyptgående forståelse av AAA Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell AAA Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AAA Cat

Hvor mye er AAA Cat (AAACAT) verdt i dag?
Live AAACAT prisen i USD er 0.00003895 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AAACAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AAACAT til USD er $ 0.00003895. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AAA Cat?
Markedsverdien for AAACAT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AAACAT?
Den sirkulerende forsyningen av AAACAT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAAACAT ?
AAACAT oppnådde en ATH-pris på 0.003230805141191998 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AAACAT?
AAACAT så en ATL-pris på 0.000023339714806045 USD.
Hva er handelsvolumet til AAACAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AAACAT er $ 54.62K USD.
Vil AAACAT gå høyere i år?
AAACAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AAACAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:51 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

