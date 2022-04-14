AI Nexus (A1X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Nexus (A1X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Nexus (A1X) Informasjon AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Offisiell nettside: https://www.ainexus.ltd Teknisk dokument: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai Kjøp A1X nå!

AI Nexus (A1X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Nexus (A1X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M All-time high: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 All-Time Low: $ 0.001203489137547585 $ 0.001203489137547585 $ 0.001203489137547585 Nåværende pris: $ 0.001331 $ 0.001331 $ 0.001331 Lær mer om AI Nexus (A1X) pris

AI Nexus (A1X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Nexus (A1X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A1X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A1X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A1Xs tokenomics, kan du utforske A1X tokenets livepris!

