Dagens AI Nexus livepris er 0.001368 USD. Spor prisoppdateringer for A1X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A1X pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AI Nexus Logo

AI Nexus Pris(A1X)

1 A1X til USD livepris:

$0.001368
$0.001368$0.001368
+2.16%1D
USD
AI Nexus (A1X) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:27:49 (UTC+8)

AI Nexus (A1X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001202
$ 0.001202$ 0.001202
24 timer lav
$ 0.001369
$ 0.001369$ 0.001369
24 timer høy

$ 0.001202
$ 0.001202$ 0.001202

$ 0.001369
$ 0.001369$ 0.001369

$ 0.01749808676064323
$ 0.01749808676064323$ 0.01749808676064323

$ 0.001204480301836872
$ 0.001204480301836872$ 0.001204480301836872

+1.10%

+2.16%

-1.37%

-1.37%

AI Nexus (A1X) sanntidsprisen er $ 0.001368. I løpet av de siste 24 timene har A1X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001202 og et toppnivå på $ 0.001369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A1X er $ 0.01749808676064323, mens den rekordlave prisen er $ 0.001204480301836872.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A1X endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, +2.16% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Nexus (A1X) Markedsinformasjon

No.4464

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.39K
$ 53.39K$ 53.39K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

EGLD

Nåværende markedsverdi på AI Nexus er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.39K. Den sirkulerende forsyningen på A1X er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.37M.

AI Nexus (A1X) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AI Nexus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00002892+2.16%
30 dager$ -0.000402-22.72%
60 dager$ -0.001327-49.24%
90 dager$ -0.001387-50.35%
AI Nexus Prisendring i dag

I dag registrerte A1X en endring på $ +0.00002892 (+2.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AI Nexus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000402 (-22.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AI Nexus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så A1X en endring på $ -0.001327 (-49.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AI Nexus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001387-50.35% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AI Nexus (A1X)?

Sjekk ut AI Nexus Prishistorikk-siden nå.

Hva er AI Nexus (A1X)

AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events.

AI Nexus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AI Nexus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk A1X Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AI Nexus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AI Nexus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AI Nexus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AI Nexus (A1X) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AI Nexus (A1X) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AI Nexus.

Sjekk AI Nexusprisprognosen nå!

AI Nexus (A1X) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AI Nexus (A1X) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om A1X tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AI Nexus (A1X)

Leter du etter hvordan du kjøperAI Nexus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AI Nexus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

A1X til lokale valutaer

AI Nexus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AI Nexus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AI Nexus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AI Nexus

Hvor mye er AI Nexus (A1X) verdt i dag?
Live A1X prisen i USD er 0.001368 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende A1X-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på A1X til USD er $ 0.001368. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AI Nexus?
Markedsverdien for A1X er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av A1X?
Den sirkulerende forsyningen av A1X er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forA1X ?
A1X oppnådde en ATH-pris på 0.01749808676064323 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på A1X?
A1X så en ATL-pris på 0.001204480301836872 USD.
Hva er handelsvolumet til A1X?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for A1X er $ 53.39K USD.
Vil A1X gå høyere i år?
A1X kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut A1X prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:27:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

