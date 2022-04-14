9to5io (9TO5) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 9to5io (9TO5), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

9to5io (9TO5) Informasjon $9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos. Offisiell nettside: https://9to5io.xyz/ Kjøp 9TO5 nå!

9to5io (9TO5) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 9to5io (9TO5), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Total forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Sirkulerende forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 9to5io (9TO5) pris

9to5io (9TO5) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 9to5io (9TO5) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 9TO5 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 9TO5 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 9TO5s tokenomics, kan du utforske 9TO5 tokenets livepris!

