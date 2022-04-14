99 Bitcoins (99BTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 99 Bitcoins (99BTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

99 Bitcoins (99BTC) Informasjon 99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards. Offisiell nettside: https://99bitcoins.com/ Kjøp 99BTC nå!

99 Bitcoins (99BTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 99 Bitcoins (99BTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Total forsyning: $ 66.00B $ 66.00B $ 66.00B Sirkulerende forsyning: $ 66.00B $ 66.00B $ 66.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 99 Bitcoins (99BTC) pris

99 Bitcoins (99BTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 99 Bitcoins (99BTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 99BTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 99BTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 99BTCs tokenomics, kan du utforske 99BTC tokenets livepris!

