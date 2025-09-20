Dagens 99 Bitcoins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 99BTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 99BTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 99 Bitcoins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 99BTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 99BTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:09:04 (UTC+8)

99 Bitcoins (99BTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-3.12%

-11.63%

-11.63%

99 Bitcoins (99BTC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 99BTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 99BTC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 99BTC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.12% over 24 timer og -11.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

99 Bitcoins (99BTC) Markedsinformasjon

$ 926.33K
$ 926.33K$ 926.33K

--
----

$ 926.33K
$ 926.33K$ 926.33K

66.00B
66.00B 66.00B

66,000,000,000.0
66,000,000,000.0 66,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 99 Bitcoins er $ 926.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 99BTC er 66.00B, med en total tilgang på 66000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 926.33K.

99 Bitcoins (99BTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 99 Bitcoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 99 Bitcoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 99 Bitcoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 99 Bitcoins til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.12%
30 dager$ 0-37.65%
60 dager$ 0-53.34%
90 dager$ 0--

Hva er 99 Bitcoins (99BTC)

99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.

99 Bitcoins (99BTC) Ressurs

Offisiell nettside

99 Bitcoins Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 99 Bitcoins (99BTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 99 Bitcoins (99BTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 99 Bitcoins.

Sjekk 99 Bitcoinsprisprognosen nå!

99BTC til lokale valutaer

99 Bitcoins (99BTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 99 Bitcoins (99BTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 99BTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 99 Bitcoins (99BTC)

Hvor mye er 99 Bitcoins (99BTC) verdt i dag?
Live 99BTC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 99BTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 99BTC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 99 Bitcoins?
Markedsverdien for 99BTC er $ 926.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 99BTC?
Den sirkulerende forsyningen av 99BTC er 66.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for99BTC ?
99BTC oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 99BTC?
99BTC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til 99BTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 99BTC er -- USD.
Vil 99BTC gå høyere i år?
99BTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 99BTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
99 Bitcoins (99BTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.