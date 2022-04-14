717ai by Virtuals (WIRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 717ai by Virtuals (WIRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

717ai by Virtuals (WIRE) Informasjon 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Teknisk dokument: https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 717ai by Virtuals (WIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Total forsyning: $ 962.29M $ 962.29M $ 962.29M Sirkulerende forsyning: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M All-time high: $ 0.01085047 $ 0.01085047 $ 0.01085047 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00244223 $ 0.00244223 $ 0.00244223 Lær mer om 717ai by Virtuals (WIRE) pris

717ai by Virtuals (WIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 717ai by Virtuals (WIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIREs tokenomics, kan du utforske WIRE tokenets livepris!

