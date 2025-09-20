717ai by Virtuals (WIRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00210588 $ 0.00210588 $ 0.00210588 24 timer lav $ 0.00326509 $ 0.00326509 $ 0.00326509 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00210588$ 0.00210588 $ 0.00210588 24 timer høy $ 0.00326509$ 0.00326509 $ 0.00326509 All Time High $ 0.01085047$ 0.01085047 $ 0.01085047 Laveste pris $ 0.00005697$ 0.00005697 $ 0.00005697 Prisendring (1H) -1.28% Prisendring (1D) -27.27% Prisendring (7D) -64.19% Prisendring (7D) -64.19%

717ai by Virtuals (WIRE) sanntidsprisen er $0.00224809. I løpet av de siste 24 timene har WIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00210588 og et toppnivå på $ 0.00326509, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIRE er $ 0.01085047, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIRE endret seg med -1.28% i løpet av den siste timen, -27.27% over 24 timer og -64.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

717ai by Virtuals (WIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Opplagsforsyning 954.81M 954.81M 954.81M Total forsyning 962,290,836.727181 962,290,836.727181 962,290,836.727181

Nåværende markedsverdi på 717ai by Virtuals er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIRE er 954.81M, med en total tilgang på 962290836.727181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.