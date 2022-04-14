69420 (69420) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 69420 (69420), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

69420 (69420) Informasjon The ultimate memecoin 69420 Offisiell nettside: https://69420.wtf/ Kjøp 69420 nå!

69420 (69420) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 69420 (69420), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Total forsyning: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Sirkulerende forsyning: $ 62.50B $ 62.50B $ 62.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022008 $ 0.00022008 $ 0.00022008 Lær mer om 69420 (69420) pris

69420 (69420) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 69420 (69420) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 69420 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 69420 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 69420s tokenomics, kan du utforske 69420 tokenets livepris!

69420 prisforutsigelse Vil du vite hvor 69420 kan være på vei? Vår 69420 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 69420 tokenets prisforutsigelse nå!

