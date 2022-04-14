4TRUMP (4WIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 4TRUMP (4WIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

4TRUMP (4WIN) Informasjon What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Offisiell nettside: https://trump4win.com/ Teknisk dokument: https://trump4win.com/ Kjøp 4WIN nå!

4TRUMP (4WIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4TRUMP (4WIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.67K $ 24.67K $ 24.67K Total forsyning: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M Sirkulerende forsyning: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.67K $ 24.67K $ 24.67K All-time high: $ 0.14474 $ 0.14474 $ 0.14474 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052438 $ 0.00052438 $ 0.00052438 Lær mer om 4TRUMP (4WIN) pris

4TRUMP (4WIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 4TRUMP (4WIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 4WIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 4WIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 4WINs tokenomics, kan du utforske 4WIN tokenets livepris!

4WIN prisforutsigelse Vil du vite hvor 4WIN kan være på vei? Vår 4WIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 4WIN tokenets prisforutsigelse nå!

