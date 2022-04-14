4th Pillar FOUR (FOUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 4th Pillar FOUR (FOUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

4th Pillar FOUR (FOUR) Informasjon FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication. Offisiell nettside: https://the4thpillar.io/

4th Pillar FOUR (FOUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4th Pillar FOUR (FOUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.97K $ 31.97K $ 31.97K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 205.53M $ 205.53M $ 205.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K All-time high: $ 0.07579 $ 0.07579 $ 0.07579 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015556 $ 0.00015556 $ 0.00015556 Lær mer om 4th Pillar FOUR (FOUR) pris

4th Pillar FOUR (FOUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 4th Pillar FOUR (FOUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOURs tokenomics, kan du utforske FOUR tokenets livepris!

FOUR prisforutsigelse Vil du vite hvor FOUR kan være på vei? Vår FOUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOUR tokenets prisforutsigelse nå!

