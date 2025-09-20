4th Pillar FOUR (FOUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015585 $ 0.00015585 $ 0.00015585 24 timer lav $ 0.00015585 $ 0.00015585 $ 0.00015585 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015585$ 0.00015585 $ 0.00015585 24 timer høy $ 0.00015585$ 0.00015585 $ 0.00015585 All Time High $ 0.07579$ 0.07579 $ 0.07579 Laveste pris $ 0.00000675$ 0.00000675 $ 0.00000675 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -5.13% Prisendring (7D) -5.13%

4th Pillar FOUR (FOUR) sanntidsprisen er $0.00015585. I løpet av de siste 24 timene har FOUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015585 og et toppnivå på $ 0.00015585, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOUR er $ 0.07579, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOUR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

4th Pillar FOUR (FOUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.34K$ 62.34K $ 62.34K Opplagsforsyning 205.53M 205.53M 205.53M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 4th Pillar FOUR er $ 32.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOUR er 205.53M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.34K.