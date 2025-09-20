Dagens 4th Pillar FOUR livepris er 0.00015585 USD. Spor prisoppdateringer for FOUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 4th Pillar FOUR livepris er 0.00015585 USD. Spor prisoppdateringer for FOUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

4th Pillar FOUR Pris (FOUR)

Ikke oppført

1 FOUR til USD livepris:

$0.00015585
$0.00015585
0.00%1D
USD
4th Pillar FOUR (FOUR) Live prisdiagram
4th Pillar FOUR (FOUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00015585
$ 0.00015585
24 timer lav
$ 0.00015585
$ 0.00015585
24 timer høy

$ 0.00015585
$ 0.00015585

$ 0.00015585
$ 0.00015585

$ 0.07579
$ 0.07579

$ 0.00000675
$ 0.00000675

0.00%

0.00%

-5.13%

-5.13%

4th Pillar FOUR (FOUR) sanntidsprisen er $0.00015585. I løpet av de siste 24 timene har FOUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015585 og et toppnivå på $ 0.00015585, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOUR er $ 0.07579, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOUR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

4th Pillar FOUR (FOUR) Markedsinformasjon

$ 32.03K
$ 32.03K

--
----

$ 62.34K
$ 62.34K

205.53M
205.53M

400,000,000.0
400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 4th Pillar FOUR er $ 32.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FOUR er 205.53M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.34K.

4th Pillar FOUR (FOUR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 4th Pillar FOUR til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 4th Pillar FOUR til USD ble $ -0.0000353926.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 4th Pillar FOUR til USD ble $ -0.0000591357.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 4th Pillar FOUR til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ -0.0000353926-22.70%
60 dager$ -0.0000591357-37.94%
90 dager$ 0--

Hva er 4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

4th Pillar FOUR (FOUR) Ressurs

Offisiell nettside

4th Pillar FOUR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 4th Pillar FOUR (FOUR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 4th Pillar FOUR (FOUR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 4th Pillar FOUR.

Sjekk 4th Pillar FOURprisprognosen nå!

FOUR til lokale valutaer

4th Pillar FOUR (FOUR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 4th Pillar FOUR (FOUR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOUR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 4th Pillar FOUR (FOUR)

Hvor mye er 4th Pillar FOUR (FOUR) verdt i dag?
Live FOUR prisen i USD er 0.00015585 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FOUR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FOUR til USD er $ 0.00015585. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 4th Pillar FOUR?
Markedsverdien for FOUR er $ 32.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FOUR?
Den sirkulerende forsyningen av FOUR er 205.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOUR ?
FOUR oppnådde en ATH-pris på 0.07579 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FOUR?
FOUR så en ATL-pris på 0.00000675 USD.
Hva er handelsvolumet til FOUR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOUR er -- USD.
Vil FOUR gå høyere i år?
FOUR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOUR prisprognosen for en mer grundig analyse.
4th Pillar FOUR (FOUR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

