4GENTIC (4GS) Informasjon The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights. Offisiell nettside: https://4gentic.com/ Teknisk dokument: https://4gentic.com/assets/docs/Litepaper_4GS_Protocol.pdf Kjøp 4GS nå!

4GENTIC (4GS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 4GENTIC (4GS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.62K $ 25.62K $ 25.62K Total forsyning: $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M Sirkulerende forsyning: $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.62K $ 25.62K $ 25.62K All-time high: $ 0.00338209 $ 0.00338209 $ 0.00338209 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 4GENTIC (4GS) pris

4GENTIC (4GS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 4GENTIC (4GS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 4GS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 4GS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 4GSs tokenomics, kan du utforske 4GS tokenets livepris!

