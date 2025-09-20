4GENTIC (4GS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00338209$ 0.00338209 $ 0.00338209 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) -3.25% Prisendring (7D) -3.25%

4GENTIC (4GS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 4GS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 4GS er $ 0.00338209, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 4GS endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -3.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

4GENTIC (4GS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Opplagsforsyning 988.13M 988.13M 988.13M Total forsyning 988,130,234.589042 988,130,234.589042 988,130,234.589042

Nåværende markedsverdi på 4GENTIC er $ 30.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 4GS er 988.13M, med en total tilgang på 988130234.589042. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.55K.