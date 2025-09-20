42069COIN (42069COIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002225 24 timer lav $ 0.00002583 24 timer høy All Time High $ 0.00031376 Laveste pris $ 0.00001612 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -8.48% Prisendring (7D) -22.56%

42069COIN (42069COIN) sanntidsprisen er $0.00002362. I løpet av de siste 24 timene har 42069COIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002225 og et toppnivå på $ 0.00002583, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 42069COIN er $ 0.00031376, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001612.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 42069COIN endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -8.48% over 24 timer og -22.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

42069COIN (42069COIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.76K Opplagsforsyning 999.66M Total forsyning 999,661,410.608186

Nåværende markedsverdi på 42069COIN er $ 23.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 42069COIN er 999.66M, med en total tilgang på 999661410.608186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.76K.