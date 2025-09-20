Dagens 42069COIN livepris er 0.00002362 USD. Spor prisoppdateringer for 42069COIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 42069COIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 42069COIN livepris er 0.00002362 USD. Spor prisoppdateringer for 42069COIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 42069COIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om 42069COIN

42069COIN Prisinformasjon

42069COIN Offisiell nettside

42069COIN tokenomics

42069COIN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

42069COIN Logo

42069COIN Pris (42069COIN)

Ikke oppført

1 42069COIN til USD livepris:

--
----
-8.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
42069COIN (42069COIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:37:34 (UTC+8)

42069COIN (42069COIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002225
$ 0.00002225$ 0.00002225
24 timer lav
$ 0.00002583
$ 0.00002583$ 0.00002583
24 timer høy

$ 0.00002225
$ 0.00002225$ 0.00002225

$ 0.00002583
$ 0.00002583$ 0.00002583

$ 0.00031376
$ 0.00031376$ 0.00031376

$ 0.00001612
$ 0.00001612$ 0.00001612

-0.30%

-8.48%

-22.56%

-22.56%

42069COIN (42069COIN) sanntidsprisen er $0.00002362. I løpet av de siste 24 timene har 42069COIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002225 og et toppnivå på $ 0.00002583, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 42069COIN er $ 0.00031376, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001612.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 42069COIN endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -8.48% over 24 timer og -22.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

42069COIN (42069COIN) Markedsinformasjon

$ 23.76K
$ 23.76K$ 23.76K

--
----

$ 23.76K
$ 23.76K$ 23.76K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,410.608186
999,661,410.608186 999,661,410.608186

Nåværende markedsverdi på 42069COIN er $ 23.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 42069COIN er 999.66M, med en total tilgang på 999661410.608186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.76K.

42069COIN (42069COIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 42069COIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 42069COIN til USD ble $ -0.0000036237.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 42069COIN til USD ble $ -0.0000042168.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 42069COIN til USD ble $ +0.00000224386354639245.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.48%
30 dager$ -0.0000036237-15.34%
60 dager$ -0.0000042168-17.85%
90 dager$ +0.00000224386354639245+10.50%

Hva er 42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

42069COIN (42069COIN) Ressurs

Offisiell nettside

42069COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 42069COIN (42069COIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 42069COIN (42069COIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 42069COIN.

Sjekk 42069COINprisprognosen nå!

42069COIN til lokale valutaer

42069COIN (42069COIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 42069COIN (42069COIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 42069COIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 42069COIN (42069COIN)

Hvor mye er 42069COIN (42069COIN) verdt i dag?
Live 42069COIN prisen i USD er 0.00002362 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 42069COIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 42069COIN til USD er $ 0.00002362. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 42069COIN?
Markedsverdien for 42069COIN er $ 23.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 42069COIN?
Den sirkulerende forsyningen av 42069COIN er 999.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for42069COIN ?
42069COIN oppnådde en ATH-pris på 0.00031376 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 42069COIN?
42069COIN så en ATL-pris på 0.00001612 USD.
Hva er handelsvolumet til 42069COIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 42069COIN er -- USD.
Vil 42069COIN gå høyere i år?
42069COIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 42069COIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:37:34 (UTC+8)

42069COIN (42069COIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.