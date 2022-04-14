MOON (2MOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MOON (2MOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MOON (2MOON) Informasjon MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Offisiell nettside: https://moon.ws/ Teknisk dokument: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Kjøp 2MOON nå!

MOON (2MOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOON (2MOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 123.13K $ 123.13K $ 123.13K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 63.47B $ 63.47B $ 63.47B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 194.00K $ 194.00K $ 194.00K All-time high: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 All-Time Low: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Nåværende pris: $ 0.00000194 $ 0.00000194 $ 0.00000194 Lær mer om MOON (2MOON) pris

MOON (2MOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOON (2MOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 2MOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 2MOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 2MOONs tokenomics, kan du utforske 2MOON tokenets livepris!

MOON (2MOON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til 2MOON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for 2MOON nå!

2MOON prisforutsigelse Vil du vite hvor 2MOON kan være på vei? Vår 2MOON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 2MOON tokenets prisforutsigelse nå!

