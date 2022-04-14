23 Turtles (AI23T) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 23 Turtles (AI23T), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

23 Turtles (AI23T) Informasjon Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Offisiell nettside: https://www.coralprotocol.org Kjøp AI23T nå!

23 Turtles (AI23T) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 23 Turtles (AI23T), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.65K $ 18.65K $ 18.65K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.65K $ 18.65K $ 18.65K All-time high: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 23 Turtles (AI23T) pris

23 Turtles (AI23T) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 23 Turtles (AI23T) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AI23T tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AI23T tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AI23Ts tokenomics, kan du utforske AI23T tokenets livepris!

AI23T prisforutsigelse Vil du vite hvor AI23T kan være på vei? Vår AI23T prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AI23T tokenets prisforutsigelse nå!

