21Million (21M) Informasjon 21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism. Offisiell nettside: https://21million.finance/ Teknisk dokument: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf Kjøp 21M nå!

21Million (21M) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 21Million (21M), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 682.47K Total forsyning: $ 17.74M Sirkulerende forsyning: $ 17.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 699.02K All-time high: $ 0.085285 All-Time Low: $ 0.01591473 Nåværende pris: $ 0.03940158 Lær mer om 21Million (21M) pris

21Million (21M) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 21Million (21M) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 21M tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 21M tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 21Ms tokenomics, kan du utforske 21M tokenets livepris!

21M prisforutsigelse Vil du vite hvor 21M kan være på vei? Vår 21M prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

