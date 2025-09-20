2025 TOKEN (2025) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00105418$ 0.00105418 $ 0.00105418 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.66% Prisendring (1D) -0.16% Prisendring (7D) +7.23% Prisendring (7D) +7.23%

2025 TOKEN (2025) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 2025 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 2025 er $ 0.00105418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 2025 endret seg med +0.66% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +7.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

2025 TOKEN (2025) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.85K$ 19.85K $ 19.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.85K$ 19.85K $ 19.85K Opplagsforsyning 998.34M 998.34M 998.34M Total forsyning 998,337,435.234038 998,337,435.234038 998,337,435.234038

Nåværende markedsverdi på 2025 TOKEN er $ 19.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 2025 er 998.34M, med en total tilgang på 998337435.234038. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.85K.