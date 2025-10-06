200Million pris i dag

Sanntids 200Million (200M) pris i dag er $ 0.00008, med en 1.26% endring de siste 24 timene. Nåværende 200M til USD konverteringssats er $ 0.00008 per 200M.

200Million rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- 200M. I løpet av de siste 24 timene 200M har den blitt handlet mellom $ 0.000075(laveste) og $ 0.000086 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har 200M beveget seg +1.26% i løpet av den siste timen og -8.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 138.63.

200Million (200M) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 138.63$ 138.63 $ 138.63 Fullt utvannet markedsverdi $ 80.00K$ 80.00K $ 80.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

