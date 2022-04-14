1INCH (1INCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 1INCH (1INCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

1INCH (1INCH) Informasjon The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Offisiell nettside: https://1inch.linktr.sh/ Teknisk dokument: https://1inch.linktr.sh/documentation Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Kjøp 1INCH nå!

1INCH (1INCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1INCH (1INCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 348.29M $ 348.29M $ 348.29M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 373.80M $ 373.80M $ 373.80M All-time high: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 All-Time Low: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Nåværende pris: $ 0.2492 $ 0.2492 $ 0.2492 Lær mer om 1INCH (1INCH) pris

1INCH (1INCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1INCH (1INCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1INCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1INCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1INCHs tokenomics, kan du utforske 1INCH tokenets livepris!

1INCH (1INCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til 1INCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for 1INCH nå!

