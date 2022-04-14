Bitcoin Cats (1CAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Cats (1CAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Cats (1CAT) Informasjon Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Offisiell nettside: https://www.bitcoincats.world/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Kjøp 1CAT nå!

Bitcoin Cats (1CAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cats (1CAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M All-time high: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 All-Time Low: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Nåværende pris: $ 0.0002451 $ 0.0002451 $ 0.0002451 Lær mer om Bitcoin Cats (1CAT) pris

Bitcoin Cats (1CAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Cats (1CAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1CAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1CAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1CATs tokenomics, kan du utforske 1CAT tokenets livepris!

