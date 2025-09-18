Dagens Bitcoin Cats livepris er 0.000239 USD. Spor prisoppdateringer for 1CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Cats livepris er 0.000239 USD. Spor prisoppdateringer for 1CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bitcoin Cats Logo

Bitcoin Cats Pris(1CAT)

1 1CAT til USD livepris:

$0.000239
$0.000239
-1.03%1D
USD
Bitcoin Cats (1CAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:04 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000239
$ 0.000239
24 timer lav
$ 0.000295
$ 0.000295
24 timer høy

$ 0.000239
$ 0.000239

$ 0.000295
$ 0.000295

$ 0.016101506977943353
$ 0.016101506977943353

$ 0.000194261263790231
$ 0.000194261263790231

0.00%

-1.03%

+15.12%

+15.12%

Bitcoin Cats (1CAT) sanntidsprisen er $ 0.000239. I løpet av de siste 24 timene har 1CAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000239 og et toppnivå på $ 0.000295, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1CAT er $ 0.016101506977943353, mens den rekordlave prisen er $ 0.000194261263790231.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1CAT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.03% over 24 timer og +15.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Cats (1CAT) Markedsinformasjon

No.4726

$ 0.00
$ 0.00

$ 17.32K
$ 17.32K

$ 1.20M
$ 1.20M

0.00
0.00

5,000,000,000
5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Cats er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.32K. Den sirkulerende forsyningen på 1CAT er 0.00, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.

Bitcoin Cats (1CAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitcoin Cats for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000002487-1.03%
30 dager$ -0.0000063-2.57%
60 dager$ -0.0000417-14.86%
90 dager$ +0.0000156+6.98%
Bitcoin Cats Prisendring i dag

I dag registrerte 1CAT en endring på $ -0.000002487 (-1.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitcoin Cats 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000063 (-2.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitcoin Cats 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så 1CAT en endring på $ -0.0000417 (-14.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitcoin Cats 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000156+6.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitcoin Cats (1CAT)?

Sjekk ut Bitcoin Cats Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcoin Cats investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk 1CAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitcoin Cats på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcoin Cats kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcoin Cats Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Cats (1CAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Cats (1CAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Cats.

Sjekk Bitcoin Catsprisprognosen nå!

Bitcoin Cats (1CAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Cats (1CAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1CAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcoin Cats (1CAT)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoin Cats? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcoin Cats på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1CAT til lokale valutaer

Bitcoin Cats Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitcoin Cats, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Bitcoin Cats nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Cats

Hvor mye er Bitcoin Cats (1CAT) verdt i dag?
Live 1CAT prisen i USD er 0.000239 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1CAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1CAT til USD er $ 0.000239. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Cats?
Markedsverdien for 1CAT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1CAT?
Den sirkulerende forsyningen av 1CAT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1CAT ?
1CAT oppnådde en ATH-pris på 0.016101506977943353 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1CAT?
1CAT så en ATL-pris på 0.000194261263790231 USD.
Hva er handelsvolumet til 1CAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1CAT er $ 17.32K USD.
Vil 1CAT gå høyere i år?
1CAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1CAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:52:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

