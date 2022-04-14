1984 (1984) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 1984 (1984), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

1984 (1984) Informasjon The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol. Offisiell nettside: https://1984eth.com/ Kjøp 1984 nå!

1984 (1984) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1984 (1984), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.43K $ 14.43K $ 14.43K Total forsyning: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M Sirkulerende forsyning: $ 825.00M $ 825.00M $ 825.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.87K $ 14.87K $ 14.87K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om 1984 (1984) pris

1984 (1984) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1984 (1984) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1984 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1984 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1984s tokenomics, kan du utforske 1984 tokenets livepris!

1984 prisforutsigelse Vil du vite hvor 1984 kan være på vei? Vår 1984 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1984 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!