1984 (1984) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0005744$ 0.0005744 $ 0.0005744 Laveste pris $ 0.00000909$ 0.00000909 $ 0.00000909 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.79% Prisendring (7D) -0.79%

1984 (1984) sanntidsprisen er $0.00001773. I løpet av de siste 24 timene har 1984 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1984 er $ 0.0005744, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000909.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1984 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1984 (1984) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Opplagsforsyning 825.00M 825.00M 825.00M Total forsyning 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

