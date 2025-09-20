Dagens 1984 livepris er 0.00001773 USD. Spor prisoppdateringer for 1984 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1984 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 1984 livepris er 0.00001773 USD. Spor prisoppdateringer for 1984 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1984 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om 1984

1984 Prisinformasjon

1984 Offisiell nettside

1984 tokenomics

1984 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

1984 Logo

1984 Pris (1984)

Ikke oppført

1 1984 til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
1984 (1984) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:09:05 (UTC+8)

1984 (1984) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0005744
$ 0.0005744$ 0.0005744

$ 0.00000909
$ 0.00000909$ 0.00000909

--

--

-0.79%

-0.79%

1984 (1984) sanntidsprisen er $0.00001773. I løpet av de siste 24 timene har 1984 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1984 er $ 0.0005744, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000909.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1984 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1984 (1984) Markedsinformasjon

$ 14.63K
$ 14.63K$ 14.63K

--
----

$ 15.07K
$ 15.07K$ 15.07K

825.00M
825.00M 825.00M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 1984 er $ 14.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1984 er 825.00M, med en total tilgang på 850000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.07K.

1984 (1984) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 1984 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 1984 til USD ble $ -0.0000003117.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 1984 til USD ble $ +0.0000017321.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 1984 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000003117-1.75%
60 dager$ +0.0000017321+9.77%
90 dager$ 0--

Hva er 1984 (1984)

The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

1984 (1984) Ressurs

Offisiell nettside

1984 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 1984 (1984) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 1984 (1984) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 1984.

Sjekk 1984prisprognosen nå!

1984 til lokale valutaer

1984 (1984) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 1984 (1984) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1984 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 1984 (1984)

Hvor mye er 1984 (1984) verdt i dag?
Live 1984 prisen i USD er 0.00001773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1984-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1984 til USD er $ 0.00001773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 1984?
Markedsverdien for 1984 er $ 14.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1984?
Den sirkulerende forsyningen av 1984 er 825.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1984 ?
1984 oppnådde en ATH-pris på 0.0005744 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1984?
1984 så en ATL-pris på 0.00000909 USD.
Hva er handelsvolumet til 1984?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1984 er -- USD.
Vil 1984 gå høyere i år?
1984 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1984 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:09:05 (UTC+8)

1984 (1984) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.