1000x by Virtuals (1000X) Informasjon 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Kjøp 1000X nå!

1000x by Virtuals (1000X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1000x by Virtuals (1000X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Total forsyning: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Sirkulerende forsyning: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M All-time high: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 All-Time Low: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Nåværende pris: $ 0.00499792 $ 0.00499792 $ 0.00499792 Lær mer om 1000x by Virtuals (1000X) pris

1000x by Virtuals (1000X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1000x by Virtuals (1000X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1000X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1000X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1000Xs tokenomics, kan du utforske 1000X tokenets livepris!

1000X prisforutsigelse Vil du vite hvor 1000X kan være på vei? Vår 1000X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

