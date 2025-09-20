1000x by Virtuals (1000X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00486978 $ 0.00486978 $ 0.00486978 24 timer lav $ 0.00691554 $ 0.00691554 $ 0.00691554 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00486978$ 0.00486978 $ 0.00486978 24 timer høy $ 0.00691554$ 0.00691554 $ 0.00691554 All Time High $ 0.01398289$ 0.01398289 $ 0.01398289 Laveste pris $ 0.00119641$ 0.00119641 $ 0.00119641 Prisendring (1H) -3.06% Prisendring (1D) -28.46% Prisendring (7D) -39.65% Prisendring (7D) -39.65%

1000x by Virtuals (1000X) sanntidsprisen er $0.00494703. I løpet av de siste 24 timene har 1000X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00486978 og et toppnivå på $ 0.00691554, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1000X er $ 0.01398289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00119641.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1000X endret seg med -3.06% i løpet av den siste timen, -28.46% over 24 timer og -39.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1000x by Virtuals (1000X) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Opplagsforsyning 992.37M 992.37M 992.37M Total forsyning 992,369,486.5234118 992,369,486.5234118 992,369,486.5234118

Nåværende markedsverdi på 1000x by Virtuals er $ 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1000X er 992.37M, med en total tilgang på 992369486.5234118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.91M.