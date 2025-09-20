Dagens 1000x by Virtuals livepris er 0.00494703 USD. Spor prisoppdateringer for 1000X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1000X pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 1000x by Virtuals livepris er 0.00494703 USD. Spor prisoppdateringer for 1000X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 1000X pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1000x by Virtuals Pris (1000X)

1 1000X til USD livepris:

$0.00494703
$0.00494703
-28.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
1000x by Virtuals (1000X) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:51:09 (UTC+8)

1000x by Virtuals (1000X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00486978
$ 0.00486978
24 timer lav
$ 0.00691554
$ 0.00691554
24 timer høy

$ 0.00486978
$ 0.00486978

$ 0.00691554
$ 0.00691554

$ 0.01398289
$ 0.01398289

$ 0.00119641
$ 0.00119641

-3.06%

-28.46%

-39.65%

-39.65%

1000x by Virtuals (1000X) sanntidsprisen er $0.00494703. I løpet av de siste 24 timene har 1000X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00486978 og et toppnivå på $ 0.00691554, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1000X er $ 0.01398289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00119641.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1000X endret seg med -3.06% i løpet av den siste timen, -28.46% over 24 timer og -39.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

1000x by Virtuals (1000X) Markedsinformasjon

$ 4.91M
$ 4.91M

--
--

$ 4.91M
$ 4.91M

992.37M
992.37M

992,369,486.5234118
992,369,486.5234118

Nåværende markedsverdi på 1000x by Virtuals er $ 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1000X er 992.37M, med en total tilgang på 992369486.5234118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.91M.

1000x by Virtuals (1000X) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 1000x by Virtuals til USD ble $ -0.001968420409793018.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 1000x by Virtuals til USD ble $ +0.0025804777.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 1000x by Virtuals til USD ble $ +0.0062789965.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 1000x by Virtuals til USD ble $ +0.0030787955074687736.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001968420409793018-28.46%
30 dager$ +0.0025804777+52.16%
60 dager$ +0.0062789965+126.92%
90 dager$ +0.0030787955074687736+164.80%

Hva er 1000x by Virtuals (1000X)

1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

1000x by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 1000x by Virtuals (1000X) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 1000x by Virtuals (1000X) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 1000x by Virtuals.

Sjekk 1000x by Virtualsprisprognosen nå!

1000X til lokale valutaer

1000x by Virtuals (1000X) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 1000x by Virtuals (1000X) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 1000X tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 1000x by Virtuals (1000X)

Hvor mye er 1000x by Virtuals (1000X) verdt i dag?
Live 1000X prisen i USD er 0.00494703 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 1000X-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 1000X til USD er $ 0.00494703. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 1000x by Virtuals?
Markedsverdien for 1000X er $ 4.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 1000X?
Den sirkulerende forsyningen av 1000X er 992.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for1000X ?
1000X oppnådde en ATH-pris på 0.01398289 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 1000X?
1000X så en ATL-pris på 0.00119641 USD.
Hva er handelsvolumet til 1000X?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 1000X er -- USD.
Vil 1000X gå høyere i år?
1000X kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 1000X prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:51:09 (UTC+8)

1000x by Virtuals (1000X) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.