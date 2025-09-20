100 Men vs 1 Gorilla (MVG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00640873 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -22.00%

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MVG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVG er $ 0.00640873, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVG endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -22.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.85K Opplagsforsyning 999.40M Total forsyning 999,395,487.071906

Nåværende markedsverdi på 100 Men vs 1 Gorilla er $ 46.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVG er 999.40M, med en total tilgang på 999395487.071906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.85K.