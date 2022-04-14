10 figs (FIGS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i 10 figs (FIGS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
10 figs (FIGS) Informasjon

10 figs is literally 10 figs

limited supply of ten delicious figs

symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.

wtf is 10 figs?

$figs is an entirely original meta

let’s break it down 👇

figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers

6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs

what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs

tokenomics:

tl:dr there are only 10 $figs

Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10

memes part 1:

beyond numbers & tokenomics…

figs is a just a f****** fruit

figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.

memes part 2:

fig heads

we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.

memes part 3:

fig season

As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe

fig season is coming.

memes part 4:

fig brained = high IQ + retardio

A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.

the community:

what is a meme without a community?

Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process

it’s always a sunny day on the farm, so lock in

Offisiell nettside:
https://www.10figs.xyz/

10 figs (FIGS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 10 figs (FIGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 50.82K
Total forsyning:
$ 10.00
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 50.82K
All-time high:
$ 117,193
All-Time Low:
$ 3,359.95
Nåværende pris:
$ 5,082.42
10 figs (FIGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak 10 figs (FIGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FIGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FIGS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FIGSs tokenomics, kan du utforske FIGS tokenets livepris!

FIGS prisforutsigelse

Vil du vite hvor FIGS kan være på vei? Vår FIGS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.