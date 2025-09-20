10 figs (FIGS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,088.95 $ 5,088.95 $ 5,088.95 24 timer lav $ 5,199.82 $ 5,199.82 $ 5,199.82 24 timer høy 24 timer lav $ 5,088.95$ 5,088.95 $ 5,088.95 24 timer høy $ 5,199.82$ 5,199.82 $ 5,199.82 All Time High $ 117,193$ 117,193 $ 117,193 Laveste pris $ 3,359.95$ 3,359.95 $ 3,359.95 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -12.98% Prisendring (7D) -12.98%

10 figs (FIGS) sanntidsprisen er $5,131.02. I løpet av de siste 24 timene har FIGS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,088.95 og et toppnivå på $ 5,199.82, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIGS er $ 117,193, mens den rekordlave prisen er $ 3,359.95.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIGS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -12.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

10 figs (FIGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K Opplagsforsyning 10.00 10.00 10.00 Total forsyning 10.0 10.0 10.0

Nåværende markedsverdi på 10 figs er $ 51.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIGS er 10.00, med en total tilgang på 10.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.31K.