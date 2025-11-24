Hva er 1DOG

1 dog can change your life (1DOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 1 dog can change your life (1DOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

1 dog can change your life (1DOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1 dog can change your life (1DOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.81K Total forsyning: $ 996.37M Sirkulerende forsyning: $ 996.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.81K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om 1 dog can change your life (1DOG) pris Kjøp 1DOG nå!

1 dog can change your life (1DOG) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1968761177632059745

1 dog can change your life (1DOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1 dog can change your life (1DOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1DOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1DOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1DOGs tokenomics, kan du utforske 1DOG tokenets livepris!

1DOG prisforutsigelse Vil du vite hvor 1DOG kan være på vei? Vår 1DOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1DOG tokenets prisforutsigelse nå!

