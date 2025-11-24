1 dog can change your life pris i dag

Sanntids 1 dog can change your life (1DOG) pris i dag er $ 0.00000495, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende 1DOG til USD konverteringssats er $ 0.00000495 per 1DOG.

1 dog can change your life rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,933.52, med en sirkulerende forsyning på 996.37M 1DOG. I løpet av de siste 24 timene 1DOG har den blitt handlet mellom $ 0.00000488(laveste) og $ 0.00000495 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00003011, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000458.

Kortsiktig har 1DOG beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -7.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

1 dog can change your life (1DOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Opplagsforsyning 996.37M 996.37M 996.37M Total forsyning 996,366,570.15601 996,366,570.15601 996,366,570.15601

