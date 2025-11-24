Hva er 0XY

0xy (0XY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xy (0XY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.32M $ 27.32M $ 27.32M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.32M $ 27.32M $ 27.32M All-time high: $ 0.108905 $ 0.108905 $ 0.108905 All-Time Low: $ 0.00000131 $ 0.00000131 $ 0.00000131 Nåværende pris: $ 0.02750133 $ 0.02750133 $ 0.02750133 Lær mer om 0xy (0XY) pris Kjøp 0XY nå!

0xy (0XY) Informasjon Offisiell nettside: https://neurodivergentcoin.com/

0xy (0XY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 0xy (0XY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 0XY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 0XY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 0XYs tokenomics, kan du utforske 0XY tokenets livepris!

0XY prisforutsigelse Vil du vite hvor 0XY kan være på vei? Vår 0XY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 0XY tokenets prisforutsigelse nå!

