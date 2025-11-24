0xy pris i dag

Sanntids 0xy (0XY) pris i dag er $ 0.02718061, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende 0XY til USD konverteringssats er $ 0.02718061 per 0XY.

0xy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,197,140, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M 0XY. I løpet av de siste 24 timene 0XY har den blitt handlet mellom $ 0.02687917(laveste) og $ 0.02839435 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.108905, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har 0XY beveget seg -0.31% i løpet av den siste timen og +2.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

0xy (0XY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.20M$ 27.20M $ 27.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.20M$ 27.20M $ 27.20M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,981.707262 999,999,981.707262 999,999,981.707262

Nåværende markedsverdi på 0xy er $ 27.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0XY er 1000.00M, med en total tilgang på 999999981.707262. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.20M.