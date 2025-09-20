0xsim by Virtuals (SAGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0020108 24 timer lav $ 0.00213294 24 timer høy All Time High $ 0.00919017 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.16% Prisendring (7D) -9.99%

0xsim by Virtuals (SAGE) sanntidsprisen er $0.00201449. I løpet av de siste 24 timene har SAGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0020108 og et toppnivå på $ 0.00213294, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAGE er $ 0.00919017, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og -9.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xsim by Virtuals (SAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.01M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.01M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xsim by Virtuals er $ 2.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAGE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.