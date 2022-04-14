0xPrivacy (0XP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 0xPrivacy (0XP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

0xPrivacy (0XP) Informasjon 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project's success. Offisiell nettside: https://0xprivacy.network/

0xPrivacy (0XP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xPrivacy (0XP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.05K $ 15.05K $ 15.05K Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.05K $ 15.05K $ 15.05K All-time high: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001254 $ 0.0001254 $ 0.0001254 Lær mer om 0xPrivacy (0XP) pris

0xPrivacy (0XP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 0xPrivacy (0XP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 0XP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 0XP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 0XPs tokenomics, kan du utforske 0XP tokenets livepris!

0XP prisforutsigelse Vil du vite hvor 0XP kan være på vei? Vår 0XP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

