0xPrivacy (0XP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394401
$ 0.00394401$ 0.00394401

$ 0.00004606
$ 0.00004606$ 0.00004606

--

--

+5.72%

+5.72%

0xPrivacy (0XP) sanntidsprisen er $0.0001254. I løpet av de siste 24 timene har 0XP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0XP er $ 0.00394401, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004606.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0XP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xPrivacy (0XP) Markedsinformasjon

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

--
----

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

120.00M
120.00M 120.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xPrivacy er $ 15.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0XP er 120.00M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.05K.

0xPrivacy (0XP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 0xPrivacy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 0xPrivacy til USD ble $ -0.0000047628.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 0xPrivacy til USD ble $ +0.0000304909.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 0xPrivacy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000047628-3.79%
60 dager$ +0.0000304909+24.31%
90 dager$ 0--

Hva er 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

0xPrivacy (0XP) Ressurs

Offisiell nettside

0xPrivacy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 0xPrivacy (0XP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 0xPrivacy (0XP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 0xPrivacy.

Sjekk 0xPrivacyprisprognosen nå!

0XP til lokale valutaer

0xPrivacy (0XP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 0xPrivacy (0XP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 0XP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 0xPrivacy (0XP)

Hvor mye er 0xPrivacy (0XP) verdt i dag?
Live 0XP prisen i USD er 0.0001254 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 0XP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 0XP til USD er $ 0.0001254. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 0xPrivacy?
Markedsverdien for 0XP er $ 15.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 0XP?
Den sirkulerende forsyningen av 0XP er 120.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for0XP ?
0XP oppnådde en ATH-pris på 0.00394401 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 0XP?
0XP så en ATL-pris på 0.00004606 USD.
Hva er handelsvolumet til 0XP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 0XP er -- USD.
Vil 0XP gå høyere i år?
0XP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 0XP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:08:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.