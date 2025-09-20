0xPrivacy (0XP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00394401$ 0.00394401 $ 0.00394401 Laveste pris $ 0.00004606$ 0.00004606 $ 0.00004606 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.72% Prisendring (7D) +5.72%

0xPrivacy (0XP) sanntidsprisen er $0.0001254. I løpet av de siste 24 timene har 0XP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0XP er $ 0.00394401, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004606.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0XP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xPrivacy (0XP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Opplagsforsyning 120.00M 120.00M 120.00M Total forsyning 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xPrivacy er $ 15.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0XP er 120.00M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.05K.