0xGen (XGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 0xGen (XGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

0xGen (XGN) Informasjon 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Offisiell nettside: https://0xgen.io/ Teknisk dokument: https://docs.0xgen.io/ Kjøp XGN nå!

0xGen (XGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xGen (XGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.94K $ 64.94K $ 64.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 426.07M $ 426.07M $ 426.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.42K $ 152.42K $ 152.42K All-time high: $ 0.02022073 $ 0.02022073 $ 0.02022073 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015242 $ 0.00015242 $ 0.00015242 Lær mer om 0xGen (XGN) pris

0xGen (XGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 0xGen (XGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XGNs tokenomics, kan du utforske XGN tokenets livepris!

XGN prisforutsigelse Vil du vite hvor XGN kan være på vei? Vår XGN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XGN tokenets prisforutsigelse nå!

