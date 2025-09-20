0xGasless (0XGAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.515546, 24 timer høy $ 0.61424. All Time High $ 1.39. Laveste pris $ 0.03713505. Prisendring (1H) +0.47%, Prisendring (1D) -15.47%, Prisendring (7D) -12.93%.

0xGasless (0XGAS) sanntidsprisen er $0.518959. I løpet av de siste 24 timene har 0XGAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.515546 og et toppnivå på $ 0.61424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0XGAS er $ 1.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.03713505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0XGAS endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -15.47% over 24 timer og -12.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xGasless (0XGAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.71M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 5.71M, Opplagsforsyning 11.00M, Total forsyning 11,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xGasless er $ 5.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0XGAS er 11.00M, med en total tilgang på 11000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.71M.