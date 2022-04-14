0xBitcoin (0XBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 0xBitcoin (0XBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

0xBitcoin (0XBTC) Informasjon The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Offisiell nettside: https://0xbitcoin.org/

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xBitcoin (0XBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M Total forsyning: $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.66M All-time high: $ 4.66 All-Time Low: $ 0.03406293 Nåværende pris: $ 0.126516

0xBitcoin (0XBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 0xBitcoin (0XBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 0XBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 0XBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

0XBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor 0XBTC kan være på vei? Vår 0XBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

