0xBitcoin (0XBTC) tokenomics
0xBitcoin (0XBTC) Informasjon
The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.
0xBitcoin (0XBTC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 0xBitcoin (0XBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
0xBitcoin (0XBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak 0xBitcoin (0XBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet 0XBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange 0XBTC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår 0XBTCs tokenomics, kan du utforske 0XBTC tokenets livepris!
