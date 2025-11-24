01111010011110000110001001110100 pris i dag

Sanntids 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) pris i dag er $ 0.00127294, med en 0.51% endring de siste 24 timene. Nåværende 01111010011110000110001001110100 til USD konverteringssats er $ 0.00127294 per 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,272,944, med en sirkulerende forsyning på 1.00B 01111010011110000110001001110100. I løpet av de siste 24 timene 01111010011110000110001001110100 har den blitt handlet mellom $ 0.00118531(laveste) og $ 0.00133158 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01755527, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har 01111010011110000110001001110100 beveget seg -1.11% i løpet av den siste timen og -19.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 01111010011110000110001001110100 er $ 1.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 01111010011110000110001001110100 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.